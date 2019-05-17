С острым дефицитом поливной воды столкнулись жители массива Бадам — 2.

В самый разгар поливного сезона главная водная артерия района оказалась полностью обезвожена. И без того в скудном на зелень районе, проблема гибели растений всегда воспринимается болезненно.

Инаш Калыбекова, жительница жилого массива Бадам — 2: «С 4 по 23

закрыли нам поливную воду. Без нее у нас житья нет. У нас есть скотина, у нас есть огороды, у нас деревья зеленые. Мы живем в таком месте, где с одной стороны фосфорный завод, с другой — нефтеперегонный. Если у нас не будет деревьев, зеленых листьев, чем мы будем дышать? Поэтому мы хотим чтобы нам сделали нормальный лоток. Чтобы вода в поселке была».

Палящее солнце, а в эти температура воздуха поднималась выше 30 градусов, и отсутствие воды делают свое дело. В ветреную погоду всю округу накрывают пыль и песок. Волнует горожан и массовая добыча грунта.

Местные жители во всём винят подрядную организацию. Мол, это её сотрудники строят мост через реку Бадам. Подрядчики своей вины не признают. Однако, помочь людям не против. Причем, за свой счет.

Шынгыс Оспаналиев, заместитель по производству корпорации «Береке А»: «Последние 2 недели у нас каждый день ветер, водовоз работает сутра до вечера, но может быть не всегда не успевает, мы устраним эту проблему. Мы со своей стороны на свои же деньги хотим помочь им, пока поставили временную трубу в течении недели решим проблему, поможем им с техникой и с людьми, чтобы опустить этот арык чтобы вода беспрепятственно шла. По поводу добычи грунта в 5 километрах от объекта есть ТОО «Санали» у них добывается грунт на законных основаниях мы по договору берем у них».

Автодорожный мост в Шымкенте через реку Бадам — значимый объект для города. Сооружение станет продолжением бульвара Кунаева и протянется до трассы, ведущей в сторону Ташкента. Кроме того, мост должен разгрузить мегаполис от транспортного потока.

Сейдулла Ибишев, руководитель отдела по работе с населением территории: «Проект предполагает разгрузку транспортного потока»

Мажилисмены, недавно побывавшие в Шымкенте, ходом строительства автодорожного моста остались недовольны. Законотворцы сомневаются, что значимый объект для мегаполиса успеют возвести до конца года. Причина в финансировании. Проект оценивается в 1 миллиард 200 миллионов тенге. Из городского бюджета пока выделили только 200 миллионов. Строительная компания пока вкладывает собственные средства.

Дархан Мынбай, депутат Мажилиса Парламента РК: «У меня есть сомнения, что в этом году завершат, потому что много проблем. Остается мало времени и вопросы финансирования до конца не решены».

Единственное, что сейчас могут пообещать подрядчики, так это то, что поливная вода у жителей Бадама — 2 появится через неделю.