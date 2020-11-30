Полностью завершена реконструкция автомобильной дороги А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан», передает Otyrar.KZ.

Аким города Мурат Айтенов принял участие в церемонии открытия построенного моста.

Данный мост был построен в 1970-х годах. Его длина составляла 144 метра, а ширина — 11 метров. В 2005 году техническое состояние моста объявлено аварийным.

В 2016 году данная трасса республиканского значения была включена в баланс города Шымкента, и началась разработка проектно-сметных работ (7 этапов) по реконструкции 31,6 км автомобильных дорог.

В настоящее время ведутся работы по второму этапу.

А мост, указанный в первом этапе уже сдан в эксплуатацию. Строительство моста велось в три этапа, отремонтировано 1 148 км дорог.

В связи с реконструкцией вместо аварийного был построен новый мост, а его ширина увеличилась на 22 метра. В результате пропускная способность увеличилось вдвое.