В Туркестане IT специалисты Казахстана заложили кирпич в строительство Smart -Туркестана.

Проект представляет собой строительство новых смарт-домов, оснащенных «умной» техникой. Это означает что вся инфраструктура дома будет работать по определенным движениям и алгоритмам. Например свет, вода смогут включаться буквально по одному хлопку.

Также планируется ввести систему входа в дом по отпечаткам пальцев с распознаванием лиц. Строительство домов Smart Туркестан началось 1 апреля, первые 7 домов будут сданы в эксплуатацию уже в конце лета. Стоимость одного дома составляет 3300 млн тенге.

Строительство «умных» домов обсудили Форуме по цифровизации Туркестанской области. В нем принимают участие более 120 представителей Казахстанского IT сообщества, представители местных исполнительных, неправительственных организаций.

IT специалисты предлагают свои самые смелые идеи для построения умного города. На форуме были представлены проекты новых технологий, которые значительно упростят большинство жилищных и социальных вопросов. Например, одним из самых интересных стал проект, представленный компанией «Перспектива», которая решает проблему безопасности, и внедряет в жизнь такое понятие, как гражданская полиция. По задумке планируется установить терминалы в разных точках города, где буквально нажатием одной кнопки в экстренной ситуации можно вызвать полицию.

На форуме говорят о цифровизации в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспорт, безопасность, урбанистика, культура, религия, туризм госуправление, ЖКХ, сельское хозяйство, информационные технологии, телекоммуникации.

Работа форума еще продолжается.

Жания Алимжан