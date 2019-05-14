В Алматинской области в тетрапакетах вместо молока продавали… воду! Странный и неприятный сюрприз обнаружили покупатели. Сотрудники магазина тут же проверили несколько упаковок и убедились: полезного напитка в пакетах действительно не было, передает телеканал КТК.

— Это чисто натуральная вода. Это вообще нечто просто. Вот только упаковку открыли, и вода.

Предположительно, продукцию с водой вместо молока выявили в Талдыкоргане. Работникам магазина пришлось немедленно изымать всю партию товара с прилавков.

Сразу же поставили в известность и производителя. Он уверяет: о том, что в упаковки разливали воду, не знал. Также не смогли на заводе ответить, как такое могло случиться. Однако предположили: вероятно, дала сбой техника. Руководство предприятия пообещало выяснить, куда же тогда делось молоко.

Аида Хаир, директор по качеству компании «МЗ Солнечный»: — У нас сейчас проводится расследование. Мы тоже получили такой же сигнал по ватсапу. Это всё выясняется. Конечно, виновные будут наказаны. Будет проведено обучение с виновниками. Это всё человеческий фактор.