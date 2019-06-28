Крымбек Кушербаев назначен руководителем Администрации Президента. Об этом сообщает Акорды.

«Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем Администрации Президента, освободив от должности акима Кызылординской области», — говорится в указе Главы государства.

Ранее Администрацию Президента возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Он был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Крымбек Кушербаев родился 20 мая 1955 года в Кызылординской области.

Был помощником заместителя премьер-министра, пресс-секретарем — руководителем пресс-службы Президента, был министром образования, культуры и здравоохранения, министром образования и науки.

В 2000 году стал акимом Западно-Казахстанской области, а в 2003 — послом Казахстана в Российской Федерации.

С 24 января 2006 года был акимом Мангистауской области. В 2012 году назначен заместителем премьер-министра. 17 января 2013 года стал акимом Кызылординской области.