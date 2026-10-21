Военный оркестр выступил для молодёжи в Шымкенте

В Шымкенте в преддверии Дня Республики прошло мероприятие для молодёжи с участием военного оркестра Национальной гвардии. Организаторами выступили городской Молодёжный ресурсный центр и воинская часть 6506.

Военный оркестр исполнил патриотические произведения. Организаторы отметили, что главная цель встречи — формирование у молодёжи чувства ответственности, гражданской позиции и интереса к службе стране.

Командир воинской части 6506 Национальной гвардии Кенжебек Тукешов поздравил участников с Днём Республики и подчеркнул значение патриотического воспитания молодого поколения.

В рамках мероприятия также наградили педагогов и специалистов, которые участвуют в работе с молодёжью и проводят проекты патриотической направленности.

Участники встречи говорили о значении военной службы, гражданской ответственности и сохранении безопасности страны.

Завершилось мероприятие концертной программой военного оркестра.