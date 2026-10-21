Казахстанцы стали чаще присматриваться к жилью на вторичном рынке

В Казахстане растёт интерес покупателей к жилью на вторичном рынке. Одними из главных преимуществ таких квартир эксперты называют более доступную стоимость, готовый ремонт и возможность сразу заселиться.

Международный эксперт по недвижимости Лев Тетин отмечает, что в Казахстане доля продаж новостроек остаётся высокой — около 60–65%, тогда как на вторичное жильё приходится меньшая часть сделок. По его словам, во многих других странах ситуация обратная: основная доля продаж приходится именно на готовое жильё.

Эксперты связывают высокий спрос на новостройки в Казахстане в том числе с государственными ипотечными программами. По приведённой в материале оценке, на льготное кредитование приходится около 30% рынка жилья.

Покупателям, которые не участвуют в государственных программах, приходится рассчитывать на собственные средства или коммерческую ипотеку. В таких случаях одним из основных факторов становится цена: квартиры на вторичном рынке зачастую обходятся дешевле новостроек.

Эксперт по недвижимости Александр Пак отмечает, что коммерческая ипотека во многом ориентирована именно на вторичный рынок. При этом, по его словам, спрос на новое жильё также сохраняется, а объёмы его строительства планируют увеличивать.

Предпосылок для заметного снижения стоимости недвижимости специалисты пока не видят. По их оценкам, по итогам года цены на жильё могут оказаться примерно на 15% выше уровня начала года.