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Детская шалость стала причиной задымления в подъезде дома в Туркестане

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Туркестане в подъезде пятиэтажного жилого дома произошло задымление. Инцидент случился на третьем этаже дома в микрорайоне «Отырар».

По предварительным данным, причиной стала детская шалость с огнём. Во время игры дети подожгли 10 картонных упаковок из-под яиц.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали по лестничному маршу пять человек, в том числе четырёх детей. Пострадавших нет.

После ликвидации задымления специалисты провели дымоудаление и профилактическую беседу с жителями дома.

В МЧС напомнили родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра и объяснять им правила пожарной безопасности.

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