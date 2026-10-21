Почему молодые казахстанцы оказываются вне учёбы и работы

В Казахстане более 312 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет относятся к категории NEET — они не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. При этом официально безработными считаются лишь около трети из них.

Больше всего представителей категории NEET проживает в крупных городах и густонаселённых регионах. В Алматы их почти 34 тысячи, в Туркестанской области — более 31 тысячи, в Астане — около 29 тысяч.

Эксперты отмечают, что отсутствие работы или учёбы не всегда связано с нежеланием развиваться. Для части молодых людей причиной становится неопределённость с будущей профессией и недостаточная профориентация ещё в школе.

Член Национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике Тогжан Кожанова считает, что старшеклассникам важно помогать лучше понимать свои способности и профессиональные интересы, а не ограничиваться формальными профориентационными тестами.

Психологи также отмечают влияние завышенных ожиданий и страха неудачи. Молодые люди могут рассчитывать сразу на престижную работу и высокий доход, а сравнение себя с более успешными сверстниками иногда мешает сделать первый шаг. Специалисты советуют пробовать разные направления, получать практический опыт и постепенно определяться с профессией.

По мнению социологов, ещё одна причина — несоответствие ожиданий молодёжи возможностям рынка труда. Особенно заметна эта проблема в густонаселённых южных регионах и сельской местности, где подходящих рабочих мест может быть недостаточно.

Заведующая кафедрой социологии Евразийского национального университета Куралай Мухамбетова отмечает, что молодых людей, которые сознательно не хотят учиться или работать, немного. Во многих случаях проблема связана именно с отсутствием доступных возможностей для трудоустройства.

Одним из вариантов поддержки специалисты называют краткосрочные курсы, профессиональную подготовку и стажировки. Такие программы могут помочь молодым людям получить базовые навыки, практический опыт и не выпадать надолго из системы образования и рынка труда.