60 ветеранов приняли участие в спортивных соревнованиях в Шымкенте

В Шымкенте прошла спартакиада среди ветеранов. Участники пенсионного возраста соревновались в шахматах, шашках, настольном теннисе и бильярде.

В турнире приняли участие 60 ветеранов из пяти районов города. Спартакиаду приурочили к 40-летию республиканской организации ветеранов.

Одним из участников стал 65-летний Турсункул Сапаров, который увлекается настольным теннисом почти 40 лет. После выхода на пенсию он продолжил тренировки и регулярно участвует в городских соревнованиях.

По словам организаторов, к участию допускаются только пенсионеры. Профессиональные спортсмены к турниру не допускаются, чтобы соревнования оставались доступными именно для любителей.

Поддержать участников приехал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. Он отметил, что активность старшего поколения может служить примером для молодёжи.

Победителям командного зачёта предусмотрены денежные призы. За первое место команда получит 150 тысяч теңге, за второе — 100 тысяч, за третье — 50 тысяч. Участникам, занявшим четвёртое и пятое места, выплатят по 25 тысяч теңге. Также наградят лучших спортсменов в личном первенстве.

Организаторы отмечают, что такие соревнования помогают ветеранам сохранять активность, общаться и продолжать заниматься спортом.