В Шымкенте начались слушания по делу убийства женщины-предпринимателя.

В мае 2019 года, в лифте одного из многоэтажных домов по проспекту Тауке — хана произошло жестокое убийство женщины.

На скамье подсудимых мужчина 1971 г.р. Как пояснил прокурор Али Нурлыбаев, подозреваемый длительное время планировал свое нападение.

Во время слушаний, подсудимый свою вину полностью признал, и пояснил что убивать женщину не хотел.

«В злополучный вечер мужчина подкараулил женщину в лифте дома, где она проживала. В итоге нападавший нанёс жертве несколько ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным. После чего убийца забрал сумку, скрылся с места происшествия», — пояснил прокурор Али Нурлыбаев.

Напомним, что жестокое убийство женщины произошло 11 мая в 17:00, в субботу, в лифте одного из многоэтажных домов по проспекту Тауке-хана.

Женщина возвращалась домой, держа в руках сумку, где, возможно, были золотые изделия и большая сумма денег. Убийца зашёл вместе с жертвой в лифт. Хотел забрать сумку, но, похоже, женщина оказала сопротивление, в итоге нападавший нанёс жертве несколько ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным.

После чего убийца забрал сумку, сел в такси и скрылся с места происшествия. По дороге домой преступник трижды менял такси, чтобы запутать следы.

Взяв из сумки наличность, преступник поторопился избавиться от улики и выбросил ее в мусорный бак в районе СМУ-4, где и попал в объективы камер наружного видеонаблюдения. Помог вычислить преступника сотовый телефон, который он в спешке не нашел в сумке жертвы, по сигналу оператора сотовой связи было установлено месторасположение мобильного. Полиция прибыла к мусорным бакам и изъяла видео с камер. По ним и вычислили таксиста, а позже и того, кто совершил это жестокое убийство.