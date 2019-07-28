Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление правительства РК «Об установлении изъятия из национального режима» с перечнем товаров, госзакупки которых из иностранных государств не будут допускаться. Об этом сообщили в отраслевом союзе «КазАвтоПром».

Нормативный правовой акт принят в соответствии с законом о госзакупках, а также «в целях защиты внутреннего рынка страны и развития национальной экономики».

«При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан», — говорится в документе.

При этом допускаются к участию в государственных закупках товары, произведенные юридическим лицом Республики Казахстан, имеющим сертификат о происхождении товара формы «CT-KZ».

В перечень иностранных товаров, подлежащих изъятию, входят:

легковые автомашины и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме автобусов, троллейбусов), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;также трансформаторы электрические, катушки индуктивности и дроссели;провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, включая оптоволокно.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и действует в течение двух лет.

По словам директора по стратегическому планированию Союза «КазАвтоПром» Артура Мискаряна, участники союза выражают признательность правительству за активную позицию и усилия, направленные на защиту интересов отечественных производителей.