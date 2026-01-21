Новые правила внедрили в систему госзакупок

В систему государственных закупок внедрены новые изменения. Речь идёт об обновлении платформы «O Market».

Теперь случаи необоснованного и искусственного завышения цен выявляются автоматически через специальный алгоритм. Такая система позволит снизить коррупционные риски как для заказчиков, так и для поставщиков.

Аякоз Мермукан, директор департамента компании «O Market»:

«Эти изменения были внедрены 19 декабря прошлого года. Специальная система выявляет случаи необоснованного завышения цен со стороны заказчиков и поставщиков. Благодаря этому риски для обеих сторон существенно снижаются. Считаю, что это правильное решение».

Один из тех, кто посетил информационный форум- Мукагали Ергалиев. Для семинар стал площадкой для получения полезных данных. Последние изменения в системе государственных закупок принесли не только технические новшества, но и существенно упростили саму процедуру

Мукагали Ергалиев, участник семинара:

«Ранее процедура занимала очень много времени, от объявления закупки до определения победителя, не говоря уже о судебных разбирательствах. Сейчас эти сроки значительно сокращены. Автоматизация большой плюс: решения принимает не человек, а сам портал. Позитивных изменений действительно много».

На семинаре говорили не только о нововведениях, но и о проблемах. Несмотря на цифровизацию, в сфере государственных закупок по-прежнему выявляются нарушения. Одно из самых распространённых — дробление сумм

Бахыт Кудайбергенов, заместитель руководителя управления государственных закупок:

«В системе O Market выявляются факты дробления сумм. Между акиматом Шымкента и департаментом экономических расследований подписан меморандум. Поступает много обращений, и в большинстве случаев речь идёт именно о дроблении сумм, когда закупку намеренно делят, не формируя единый лот».

В семинаре приняли участие 240 человек. Новая система уже демонстрирует положительные результаты: с момента её внедрения удалось сэкономить до 33% бюджетных средств.