В Туркестанской области подвели итоги госзакупок

В акимате Туркестанской области подведены итоги работы в сфере государственных закупок за прошлый год и рассмотрены планы на 2026 год. Аким области дал поручение руководителям управлений, а также акимам районов и городов не допускать нарушения законодательства.

В целях недопущения в дальнейшем недостатков, допущенных в процедурах государственных закупок, необходимо принять соответствующие меры и повысить квалификацию сотрудников, считает глава региона.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Поручаю обеспечить проведение процедур государственных закупок в области в строгом соответствии с действующим законодательством и в установленные сроки, своевременно утверждать годовые планы государственных закупок, а также разработать рейтинг районных, городских акиматов и областных управлений, систематически допускающих нарушения законодательства, и ежемесячно докладывать о результатах. Бюджетные средства должны расходоваться эффективно, в интересах государства и для решения проблем региона».

В ходе совещания с докладом выступил руководитель областного управления государственных закупок. Он проинформировал о текущем состоянии закупочных процедур в регионе и выявленных нарушениях.

Акадил Сатыбалды, руководитель областного управления государственных закупок:

«В 2025 году годовой план государственных закупок Туркестанской области составил 339 миллиардов 700 миллионов тенге и включал более 117 тысяч позиций. Свыше 60 процентов из них пришлось на областные управлени».

План государственных закупок области на 2026 год составляет более 219 миллиардов тенге. В предстоящий период управлением планируется проведение постоянного мониторинга закупок, расширение конкурентных способов закупок, предоставление приоритета отечественным и местным товаропроизводителям, а также усиление мер по предупреждению нарушений законодательства.