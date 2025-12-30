Распродажа машин в России: что ждет рынок Казахстана

Изъятые лизинговые машины планируют начать реализовывать в России уже с будущего года, со скидками от 5 до 40%. Эксперты говорят, это вряд ли сильно отразится на казахстанском рынке, массового наплыва автомобилей не ожидается, но отдельные предложения всё же могут дойти и до нас.

Ключевыми факторами останутся цена, дополнительные сборы и интерес покупателей.

Речь идёт об автомобилях, которые лизинговые компании изъяли у клиентов из-за нарушений условий договоров, всего около 50 тысяч машин. Эксперты отмечают, массового перетока этого объёма на соседние рынки ждать не стоит. Хотя, всё будет зависеть от цены, которую предложат продавцы. По оценкам специалистов, в Казахстан может уйти не более 20% от общего количества.

«Если автомобиль стоит на рынке 10 миллионов, пусть будет новый, то если они предлагают, допустим, с ценой 40%, если не ошибаюсь, и состояние, то, естественно, потребитель поедет и возьмет эту машину, заплатив при этом НДС. НДС же тоже будет увеличен. Поэтому тут все зависит от привлекательности суммы, но я уверен, что это не будет, наверное, очень сильно выгодно, потому что вряд ли лизингодатели будут ее отпускать по совсем заниженной цене себе в ущерб», — говорит Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога».

Но вероятнее всего, основную часть автомобилей перехватит российский потребитель. Там они окажутся заметно дешевле, без дополнительных расходов в виде НДС и пошлин. При этом уже в следующем году таксопарки соседней страны должны перейти на автомобили собственной сборки, что может вывести на рынок до 800 тысяч подержанных иномарок. Часть этих машин, скорее всего, выкупят сами таксисты, а основную долю поглотит внутренний рынок России, который уже несколько лет испытывает дефицит автомобилей.

«Вот эти машины, я думаю, что их внутренний рынок легко переработает и будет рад. Потому что в такси используются машины не самые старые, то есть в основном это свежие машины, двух-трехлетки максимум. Поэтому это очень такие хорошие, это лакомый кусочек для рынка в России. Поэтому почему они пойдут к нам? У нас, во-первых, дефицита никакого нет в автомобилях. У нас, наоборот, еще заводы строятся», — говорит Алексей Алексеев, автоэксперт.

Но часть этих авто могут появиться и на на казахстанском рынке. В то же время ввоз автомобилей в Казахстан остаётся недешёвым, из-за утильсбора и таможенных пошлин. Поэтому, как говорят эксперты, к нам чаще попадают не массовые партии, а точечные поставки, спецзаказы, редкие модели или автомобили с двигателями, которых нет на отечественном рынке.