В Казахстане обновили закон о государственной службе и систему кадровых реформ

Глава государства подписал законы «О государственной службе Республики Казахстан» и пакет поправок в отдельные законодательные акты по вопросам госслужбы. Документы направлены на реализацию концепции развития госслужбы на 2024–2029 годы и дальнейшую модернизацию системы.

Основная цель реформы — формирование сервисной и клиентоориентированной модели госслужбы, повышение профессионализма госаппарата и цифровизация кадровых процессов.

Законы закрепляют новые принципы назначения на госслужбу, требования к служащим и их обязанностям, а также ориентируют систему на качество и доступность госуслуг. Вводится институт безупречной репутации, направленный на укрепление этики и добропорядочности госслужащих.

Для привлечения молодых специалистов предусмотрена система подготовки к госслужбе с развитием необходимых компетенций. Отбор и продвижение кадров будет осуществляться в цифровом формате через систему «Е-қызмет».

Также вводится механизм горизонтального карьерного роста, влияющий на должностной уровень и оплату труда. Уточняются правила дисциплинарной ответственности, включая сроки взысканий и учет смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Дополнительно предусмотрены профилактические меры воздействия — беседы, проверка компетенций и другие инструменты предупреждения нарушений.

Отдельно урегулирован статус лиц, участвующих в обеспечении работы госорганов, включая контрактных и технических работников, а также требования к их этике и ответственности.

Поправки также приводят законодательство в соответствие с новой Конституцией Республики Казахстан.