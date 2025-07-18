Когда деньги важнее ответственности перед народом

За первые шесть месяцев этого года казахстанские госслужащие совершили 249 преступлений. Это почти на четверть меньше, чем в прошлом году. Однако эксперты сообщают, что выросло число тяжких и особо тяжких преступлений: суммы хищений увеличились, а последствия становятся всё масштабнее.

Чаще всего госслужащие берут взятки или присваивают вверенное имущество, занимаются мошенничеством и злоупотребляют своими полномочиями. Юристы отмечают, возможно госаппарат настолько вырос, что контролировать работу каждого стало попросту невозможно.

Евгений Яворский, адвокат: «Огромное количество жалоб на вымогательство со стороны госорганов, много телефонов доверия, но не все ими пользуются. Огромный чиновничий аппарат и на бюджет большая нагрузка. Государство как бы из-за таких непорядочных работников теряет в глазах общественности весь смысл справедливости. А оставшимся чиновникам, мне кажется, нужно увеличить зарплату, чтобы они держались за нее».

Общественники говорят, в прошлом году году ни один аким района или города не был уволен за неэффективную работу. Увольнения чаще всего происходят формально, по собственному желанию. Специалисты уверены: такая безнаказанность формирует корыстное мышление, а уверенность в безответственности приводит к новым преступлениям. Если систему не перезагрузить, коррупционные схемы будут лишь расти.

Рустам Тинишпеков, член общественного совета Карагандинской области: «Первая причина — отсутствие независимого внешнего аудита, независимые органы не могут пойти и проанализировать, как он тратит бюджет, насколько эффективно. Второе — отсутствие реальной власти у общественников. Он не боится общественного порицания, ему главное выполнить, что аким области и замакима дал».

Эксперты уверены: то, что попадает в официальную статистику лишь верхушка айсберга. Так, если в ходе проверки госслужащий добровольно возмещает причинённый ущерб, уголовное дело не заводят. По словам руководителя республиканского общественного объединения общественный контроль во благо народа, по большинству фактов хищения или других нарушений приходят отписки.

Кайрат Битасов, руководитель республиканского общественного объединения «Общественный контроль во благо народа»: «Та статистика, которая официально имеется, не соответствует действительности, регулируется она людьми. Мы выявляем хищения на миллиарды, собранные материалы направляли в Антикор, ДЭР, КНБ — просто отписывают. Каждый закон трактует так как им выгоднее и в госорганах все меньше специалистов».

По словам общественника, если бы все дела доводили до суда, то статистика бы показала многократное увеличение. А пока она, уверен специалист, лишь создаёт иллюзию снижения преступности.