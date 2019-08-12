Стороны договорились проводить совместные мероприятия, направленные на решение проблем в сфере трудовых отношений.

«В июле этого года на расширенном заседании Правительства Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил не допускать произошедшее в Тенизе, выплачивать местным работникам, работающим в иностранных компаниях, достойную зарплату. Глава государства дал задание проанализировать условия труда работников предприятий и уровень оплаты их труда, особое внимание уделять профессиональному уровню отечественных специалистов и повышению квалификации молодых работников, обеспечить им доступом к образованию, держать на контроле соблюдение трудовой дисциплины»,- сказал Е. Айтаханов.

Руководитель федерации профсоюзов отметил, что профсоюзные организации работают по принципу социального партнерства.

«Федерация профсоюзов — одна из самых крупных организаций, объединяет свыше двух миллионов человек. Свыше двух тысяч первичных профсоюзных организаций, в том числе 414 в Шымкенте, активное участвуют в решении трудовых споров, охране прав трудящихся, улучшений условий труда, соблюдении требований трудовых договоров. Они главные медиаторы между работодателями и работниками», — отметилБ. Абдирайым.

В рамках сотрудничества стороны договорились вместе решать трудовые споры и вопросы, возникающие в сфере трудового законодательства.