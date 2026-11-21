В Аль-Фарабийском районе Шымкента сотрудники миграционной службы провели профилактический рейд, направленный на выявление иностранных граждан, нарушающих требования миграционного законодательства Республики Казахстан. В течение одного дня инспекторы проверяли соблюдение установленных правил пребывания иностранцев на территории города.

Вместе с сотрудниками миграционной службы в рейдовом мероприятии участвовала съёмочная группа телекомпании «Отырар», которая наблюдала за работой правоохранителей.

По результатам проведённых проверок в Аль-Фарабийском районе выявили пять фактов нарушения миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан, допустивших нарушения, были приняты предусмотренные законом меры. Нарушителей задержали на двое суток, после чего выдворили за пределы Казахстана.

Соблюдение миграционного законодательства является обязательным требованием для иностранных граждан, находящихся на территории страны. Установленные правила регулируют порядок их пребывания и предусматривают ответственность за допущенные нарушения.

Проведение подобных рейдов направлено на выявление фактов несоблюдения законодательства и предупреждение новых правонарушений. Сотрудники миграционной службы осуществляют контроль за выполнением установленных требований и принимают соответствующие меры при обнаружении нарушений.

Особое значение в этой работе имеет профилактика. Своевременное соблюдение миграционных правил позволяет иностранным гражданам избежать ответственности, связанной с нарушением порядка пребывания в Казахстане.

Выявленные в ходе рейда случаи показывают, что несоблюдение миграционных требований может повлечь серьёзные последствия, включая выдворение за пределы государства.

В рамках принципа «Закон и порядок» профилактические мероприятия направлены на обеспечение соблюдения законодательства и повышение ответственности за совершённые правонарушения.

Полиция Шымкента напоминает иностранным гражданам о необходимости строго соблюдать миграционное законодательство Республики Казахстан. Выполнение установленных требований является важным условием законного пребывания на территории страны и позволяет избежать предусмотренных законом мер ответственности.