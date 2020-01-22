Пост сдал: почему убрали Ерлана Айтаханова и что известно о новом акиме Шымкента

В Шымкенте – новый аким. Это уже вторая по счету смена главы города за последние полгода. Ерлана Айтаханова, который пришел на должность градоначальника в июле 2019 года, сменил Мурат Айтенов.

Вчера (21 января) депутаты проголосовали за его кандидатуру. Вот только в акимате в этот день чуть не случился скандал. Чиновники попытались помешать журналистам освещать назначение. Репортерам с боем удалось попасть на заседание, где представили нового мэра.

Саида Турсуметова о том, почему так стремительно поменяли акима третьего мегаполиса и за что уволили Ерлана Айтаханова.

Назначение нового акима Шымкента чуть не обернулось скандалом. На заседании маслихата, где должны были представить новоиспеченного главу города, журналистов отказались пускать. Репортеров целый час держали в фойе здания. Но нам все же удалось прорваться внутрь.

В зале заседания новостей ждать долго не пришлось. Представить нового акима из столицы прилетел руководитель администрации Президента Казахстана Ерлан Кошенов. Его сопровождали экс-градоначальник Ерлан Айтаханов и его заместитель. В ходе заседания объявили, что именно замакима города Мурат Айтенов сегодня возглавил Шымкент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мурата Айтенова акимом города Шымкент.

О новоиспеченном акиме Шымкента интересного известно мало. Окончил военный институт и больше 10 лет проработал в управлении делами Президента. Больше всего вопросов у журналистов возникло в отношении уже бывшего акима Ерлана Айтаханова. На сайте Акорды появилось сообщение, что от должности градоначальника освободили. То есть уволили. Вот только не написали, по какой причине. Сам Айтаханов после заседания быстро ретировался. В кулуарах акимата считают, что поводом к увольнению стал последний скандал, произошедший в Шымкенте. Вкладчики Жилстройсбербанка пришли в акимат и устроили настоящий разнос. Они заявили, что аким лишил их долгожданного жилья. Выяснилось, что квартиры, распределенные между клиентами Жилстройсбербанка, Айтаханов распорядился отдать молодым специалистам.

Ерлан Айтаханов к обманутым людям так и не вышел, как ни разу не появился и перед многодетными матерями, которые в прошлом году неоднократно осаждали акимат с требованием встретиться с акимом.

За последние полгода, которые Айтаханов пробыл в кресле мэра города, акимат превратился в самый закрытый и практически недоступный госорган. Журналисты не припомнят другого такого периода, когда запросы и обращения откровенно игнорировались чиновниками, а самого акима можно было увидеть лишь на красивых фотографиях, сделанных его пресс-службой и в материалах, подготовленных подотчетными СМИ. Зато на своей Инстаграм-страничке Ерлан Айтаханов был активен: часто цитировал высказывания казахских писателей и мыслителей, но вот о городских проблемах, увы, речь не шла.

О дальнейшей судьбе бывшего акима Шымкента пока неизвестно. Но это пока.

Саида Турсуметова