В Шымкенте прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный двор»

Для обеспечения надлежащего общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений на улицах, во дворах и в других общественных местах сотрудниками Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент с 5 по 11 августа 2019 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный двор» сообщает Пресс-служба ДП г.Шымкент.

Всего в ходе мероприятия составлено 814 протоколов об административных правонарушениях, из них 169 за торговлю в неустановленном месте, 54 за мелкое хулиганство, 245 за нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии, 22 за совершение право нарушений несовершеннолетними в развлекательных заведениях без законных представителей, 7 за нарушение порядка хранения, ношения и перерегистрации оружия, 249 за проживание в жилище без регистрации.

Также за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 1044 граждан. Выявлено 52 факта нарушения законодательства пребывания в Республике Казахстан. Участковыми инспекторами полиции проведен подворный обход 15306 квартир и домов внутриквартальных территорий.

Проверено 2390 лиц, состоящих на профилактическом учете ОВД, в том числе условно-досрочно освобожденные – 764, в отношении которых установлен административный надзор – 35, подлежащих административному надзору – 29, лица, к поведению которых установлены особые требования– 266, в отношении которых вынесено защитное предписание –1296.

Выявлено 5 фактов нарушений, совершенных лицами, состоящими на учете. Кроме того, проверено по месту жительства 584 лиц, состоящих на учете пробации, выявлено 12 нарушений.