Полицейские Туркестанской области подвели итоги ОПМ «Безопасный двор»

С 5 по 11 августа текущего года полицейские Туркестанской области активно проверяли улицы и увеселительные заведения, дворы многоэтажных домов, окрестности и т.д.

Данные мероприятия проводились в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный двор». Ежедневно около 500 сотрудники криминальной полиции, участковых инспекторов, патрульной и ювенальной полиции, миграционной службы привлекались для обеспечения общественного порядка в Туркестанской области.

Основная цель мероприятия — выявление и пресечение преступлений и правонарушений, предупреждения нарушений правил дорожного движения и предотвращение правонарушений во дворах и на улицах, создание так сказать «безопасных дворов». Также полицейскими проводилась профилактика квартирных краж и разъяснительные беседы с населением.

В рамках ОПМ «Безопасный двор» все стражи порядка несли службу в усиленном режиме. В свою очередь, граждане также не оставались в стороне и делились своими мнениями и предложениями. «Мы будем помогать полицейским, так как тоже несем ответственность за безопасность общества» — заверили жители области.

По итогам республиканского ОПМ «Безопасный двор» полицейские зарегистрировали 82 преступления, из них 64 раскрыли в дежурные сутки, а также выявили 1608 административных правонарушения. В том числе выявлено 7 фактов незаконной реализации алкогольной продукции, мелкое хулиганство – 90, нахождение в общественном месте в нетрезвом виде около 300 случаев и более 160 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю в неположенном месте. Зарегистрировано 151 нарушение правил остановки или парковки транспортных средств на тротуаре, а также остановки или парковки транспортных средств на клумбах, детских или спортивных площадках.

Кроме этого, ювенальными полицейскими выявлено 134 факта нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения родителей и 9 фактов ненадлежащего воспитания детей родителями. Также сотрудниками миграционной службы выявлено 145 фактов нарушений миграционного законодательства Республики Казахстан.

Таким образом, хотелось бы отметить, что оперативно-профилактические мероприятия по охране общественного порядка и пресечения преступлений и правонарушений найдут свое продолжение , в том числе в рамках «Безопасный двор».