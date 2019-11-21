Студент из Казахстана задержан во время протестов в Гонконге

Полиция Гонконга задержала гражданина Казахстана во время столкновения с протестующими, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел, передает Sputniknews.kz.

Инцидент произошел 18 ноября. Известно, что задержанным оказался учащийся первого курса Баптистского университета Гонконга Нукпи Абилькаир.

«Консул посетил нашего гражданина, состояние его здоровья стабильное, в зоне локтя правой руки небольшие ссадины, полученные при падении во время его задержания. Жалоб на содержание у него не имеется», — сообщили в пресс-службе МИД.

В среду прошли предварительные слушания по делу казахстанца. Генеральное консульство Казахстана взяло данное дело на особый контроль. Дипломаты будут следить за соблюдением прав казахстанца. В настоящее время ему ищут адвоката по уголовным делам.

«За последнее время в Гонконге были задержаны более 4 тысяч человек. В связи с массовыми арестами наблюдается нехватка адвокатов», — сообщили в МИД.

МИД Казахстана настоятельно рекомендует всем студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться в Казахстан.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Air Astana в связи с беспорядками в Гонконге разрешила бесплатное перебронирование и возврат авиабилетов по этому направлению с вылетом до 30 ноября. Пассажиры, вылетающие после этой даты, могут перебронировать или вернуть билеты по стандартным правилам тарифа.

Протесты в Гоконге

Массовые акции протеста идут в Гонконге с марта 2019 года после намерения властей принять закон об экстрадиции, который позволял бы выдавать скрывающихся на его территории лиц по запросу Китая или Тайваня. Протестующие добиваются отмены этого законопроекта, так как считают, что это подорвет автономию Гонконга от Пекина.