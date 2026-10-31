На пороге зимы

Ноябрь не чета марту, а тем более маю. Это относительно спокойный месяц, ни тебе официальных праздников, ни референдумов, ну разве что в конце месяца: 29 ноября в Казахстане пройдут выборы в маслихаты.

Да и, судя по прогнозам синоптиков, погода в последнем осеннем месяце будет теплее, чем в ноябрях прежних лет, градусов на 1,5-2 выше. В общем, хороший, ровный месяц, располагающий к неспешному раздумью, встречам с близкими вам по духу людьми.

Природа готовится к зимним холодам, листья давно опали с деревьев, кто хотел улететь в теплые края, давно улетел… Время дегустировать квашеную капусту, да под картошку с селедочкой. Эх, хорошо! И дело тут даже не в чревоугодии, а в отсутствии суеты. До предновогодних хлопот еще есть время. Просто отдыхайте, просто живите. И не забудьте отметить для себя в календаре событие или юбилей, достойные вашего внимания.

1 ноября — Международный день вегана.

День кухонного припивания.

День гадания на кофейной гуще.

День «Откажитесь от своих обязанностей». Идея нового праздника — напомнить всем, что иногда стоит прислушаться к своим желаниям, а не к ожиданиям других людей. Поэтому замените слово «должен» на слова: «хочу», «желаю», «нравится» — и тогда задача станет куда приятнее.

185 лет со дня рождения просветителя, педагога, писателя, этнографа, фольклориста, общественного деятеля Ыбырая Алтынсарина (1841-1889 гг.).

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

День международного признания Санкт-Петербурга.

День печенькового монстра — это праздник выпекания печенья в честь вымышленного кукольного персонажа, участника телешоу «Улица Сезам». День кормления птиц овсяным печеньем.

120 лет — кинорежиссеру Лукино Висконти, его фильмы «Рокко и его братья», «Смерть в Венеции» и др.

3 ноября — День хранения тайны.

Международный день калькулятора.

Всемирный день косплея — это неофициальный, но широко распространенный праздник, который объединяет поклонников искусства перевоплощения в персонажей из фильмов, аниме, комиксов, видеоигр и литературы.

4 ноября — Всемирный день ЮНЕСКО.

День заботы о себе.

День Казанской иконы Божией Матери.

70 лет — певцу Игорю Талькову, исполнителю популярных песен «Летний дождь», «Чистые пруды», «Россия» и др.

5 ноября — День внешней разведки (в Казахстане).

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Международный день опекунов.

Всемирный день цыганского языка.

День рассматривания старых фотографий.

День беззадачности.

День рождения Останкинской телебашни.

85 лет со дня рождения писателя, заслуженного деятеля Казахстана Берика Шаханулы (1941-2020 гг.).

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

День поиска центра города.

День «Раскрасьте мир в оранжевый цвет» — неформальный международный праздник, его надо отмечать так: съесть мандаринку, найти по пути домой оранжевый лист, испечь морковный или торт из тыквы, выпить бокал свежевыжатого апельсинового сока, купить оранжевый плед или комплект постельного белья в оранжевых тонах. День ориентирования без компаса.

120 лет со дня рождения писателя Айтбая Хангельдина (1906-1981 гг.).

7 ноября — 109 лет назад произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. В честь этого россияне отмечают День согласия и примирения.

День проведения военного парада в Москве на Красной площади (85 лет).

Дмитриевская родительская суббота.

Всемирный день мужчин.

День холодца.

День вытрезвителя.

День рисования на запотевшем стекле.

150 лет со дня рождения юриста, общественного деятеля Жакыпа Акбаева (1876-1934 гг.).

8 ноября — День статистика (в Казахстане).

Международный день КВН.

День исполнения желаний.

День первых признаков зимы.

День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное».

370 лет со дня рождения астронома Эдмунда Галлея.

75 лет — журналисту, писателю Мереке

Абдешулы Кулкенову, заместителю председателя Союза писателей РК.

9 ноября — начинается Международная неделя науки и мира.

Всемирный день науки.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

Международный день антиядерных акций.

Всемирный день сирот.

Начало Всемирной недели качества.

Всемирный день молодежи.

Международный день бухгалтерии.

Всемирный день курицы.

День вечно живого хаоса, или День дарения огня семи греющим свечкам, — это один из самых необычных праздников. Его цель — напомнить людям о том, что хаос является неотъемлемой частью жизни каждого.

10 ноября — День работников цифровизации и информационных технологий, а также День работников сферы бухгалтерского учета и аудита (в Казахстане).

Всемирный день науки за мир и развитие.

День кухонной мойки.

День просмотра черно-белого фильма.

75 лет — киноактеру Виктору Сухорукову, снялся в фильмах «Брат», «Брат-2», «Остров» и др.

11 ноября — Международный день энергосбережения.

День холостяка.

Праздник заквашенных.

День написания бумажных писем.

Всемирный день шопинга.

12 ноября — Синичкин день (помощь зимующим птицам).

Всемирный день борьбы с пневмонией.

Всемирный день качества.

Всемирный день юзабилити (практичности).

День творческих осуществлений.

День видимого дыхания на холоде.

13 ноября — Международный день слепых.

Всемирный день доброты.

День неприятностей «Пятница 13-е».

День рождения сосиски.

День собирания ключей и монеток.

14 ноября — Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

Всемирный день борьбы с диабетом.

День социолога.

Международный день логопеда.

День дизайнера упаковки.

День общения с духом вечера.

День расслабленности и беззаботности.

15 ноября — День национальной валюты РК.

День работников финансовой системы РК.

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности РК (третье воскресенье ноября).

Всемирный день вторичной переработки.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Международный день предупреждения всех форм транснациональной организованной преступности и борьбы с ними.

День восьми миллиардов.

Окончание Всемирной недели качества.

День молочных коктейлей.

День шоколадного кекса.

90 лет со дня рождения поэта Кастека Баянбаева (Баянбай) (1936-2021 гг.).

16 ноября — Международный день толерантности (терпимости).

Международный день всемирного наследия.

День отказа от курения.

Праздник суточного застолья.

День нанизывания бисера.

125 лет — актеру Льву Свердлину, снялся в фильмах «Насреддин в Бухаре», «Неуловимые мстители», «Жди меня» и другие.

120 лет со дня рождения поэтессы, народного писателя КазССР Мариям Хакимжановой (1906-1995 гг.).

120 лет — режиссеру Роману Кармену.

95 лет со дня рождения ученого, государственного и общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора, академика НАН РК Манаша Кабашулы Козыбаева (1931-2002 гг.).

65 лет — музыканту Сергею Галанину, основателю групп «Гулливер», «Бригадиры», «СерьГА».

17 ноября — Международный день студентов.

День участкового.

Международный день недоношенных детей.

День защиты черных котов и кошек.

День знакомства с новым чаем.

День обмывщиков.

125 лет — кинорежиссеру Ивану Пырьеву, фильмы «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Идиот», «Братья Карамазовы».

60 лет — французской киноактрисе, кинорежиссеру и певице Софи Марсо.

18 ноября — День органов антикоррупционной службы (в Казахстане).

Международный день исламского искусства.

Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и исцеления детей, пострадавших от таких актов.

Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.

Всемирный день географических информационных систем (ГИС).

День рождения Деда Мороза.

День рождения Микки Мауса.

День придумывания секретов.

19 ноября — Всемирный день туалета.

День преподавателя высшей школы.

Международный день отказа от курения.

Международный день философии.

День запаха свежего хлеба.

20 ноября — Всемирный день ребенка.

День индустриализации Африки.

Прекрасный день.

День трамвайных поездок.

День перевоплощений.

80 лет — патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

21 ноября — Всемирный день приветствий.

Всемирный день телевидения.

День буровика в РК (третья суббота ноября).

День бухгалтера.

Всемирный день приветствия.

День светящихся окошек.

22 ноября — День сыновей.

День отогревания в кофейнях.

День любви к своим веснушкам.

225 лет со дня рождения Владимира Даля, писателя, фольклориста, военного врача, составителя «Толкового словаря живого великорусского языка».

23 ноября — День дорожной полиции.

День вставания с той ноги.

24 ноября — День моржа.

Всемирный день сросшихся близнецов.

День угощения домовых молоком.

Всемирный день отказа от покупок.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, а также начало акции «16 дней против насилия».

День смотрения по сторонам.

День расплывшихся в улыбке лиц.

День пресыщения.

26 ноября — Всемирный день информации.

Всемирный день устойчивого транспорта.

День переворачивания мира.

День Святого Иоанна Златоуста.

27 ноября — Заговенье на Рождественский пост.

День слушания музыки вечернего города.

День черной кошки.

Черная пятница.

125 лет — Александру Варламову, композитору, автору русских романсов «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет», «На заре ты ее не буди», «Соловьем залетным», «Ты не пой, соловей» и др.

28 ноября — начало Рождественского поста (продлится до 6 января).

День пьяного ежика.

День придумывания новых слов.

75 лет — поэтессе, переводчице, деятелю культуры РК Любови Константиновне Шашковой.

29 ноября — Международный день солидарности с палестинским народом.

Международный день ягуара.

День буквы Ё. День любителя острых ощущений.

Праздник угукальщиков «Угу».

30 ноября — День памяти всех жертв применения химического оружия.

Международный день защиты информации.

Всемирный день домашних животных.

Праздник неглиже.

День держания хвоста трубой и носа морковкой.

Международный день юбки.

Последний день осени.

Уютной вам осени, земляки!

Календарь ноября листала

Фарида Шарафутдинова