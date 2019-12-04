Каким будет декабрь рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

На большей части республики температура в декабре ожидается близкой к климатической норме, в северных и восточных регионах – ниже нормы на 1°С, в южных и юго-западных регионах – теплее на 1°С. Количество осадков предполагается около и больше нормы на большей части территории РК, меньше нормы – преимущественно в юго-западной половине республики.

В середине первой декады с выходом южного циклона ожидаются осадки, на юге местами сильные (преимущественно виде дождя), туман, гололед, усиление ветра до 15-25 м/с, в северных регионах с метелью, а так же повышение температуры воздуха. В конце декады с затоком холодных воздушных масс с районов Скандинавии на большей части республики ожидается умеренно морозная погода.

В связи с этим ожидается колебание температуры воздуха: на западе, северо-западе ночью от 3-13° мороза до 8-15° мороза, на юго-западе – 3° мороза, днем – от 2° мороза до 3° тепла; на юго-западе от 8° тепла до 2-10° мороза; на юге и юго-востоке ночью от 3-8° тепла, местами 5° мороза, до 5-13° мороза, днем от 5-15° тепла до 0-5 тепла; на севере, в центре и на востоке республики ночью от 5-15° мороза до 0-8° мороза, днем – от 3° мороза и 5° тепла до 2-12° мороза.

«Очередные волны холода предполагаются во второй и третьей декадах: в юго-западной половине ночью до 10-20° мороза, днем до 5-10° мороза, в северо-восточной половине ночью до 20-35° мороза, днем – до 10-20° мороза.