Экс-начальник Жамбылского Департамента полиции Арман Оразалиев тепло попрощался с жителями региона через социальные сети.

«Уважаемые жители Жамбылской области!

Прощаясь с вами, хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал меня в работе. Это, в первую очередь, активные граждане, сотрудники полиции, мои близкие. На вас можно было положиться и рассчитывать на любую помощь. Искренне признаюсь, что именно эти качества я высоко ценю в жамбылцах.

Я работал во многих областях нашей страны, и в каждой старался принести ей пользу, переживал за нее и желал процветания.

Дорогие друзья, я всегда буду помнить период работы в вашем теплом регионе. Пусть Жамбылская область будет лучшей, сильной и всегда на передовых позициях. Желаю всем мира, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне», — написал Арман Оразалиев.

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел освободить Армана Оразалиева от должности начальника Департамента полиции Жамбылской области в связи с Кордайскими событиями.