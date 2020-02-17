В 2019 году сотрудниками полиции департамента полиции Туркестанской области раскрыто 34 преступления с участием приверженцев деструктивных религиозных течений.

В том числе, связанные с разжиганием религиозной вражды, кражами личного имущества, сбытом и хранением наркотических средств и другие уголовные правонарушения.

Также установлен факт незаконной медицинской деятельности и целительства под прикрытием религиозной практики.

За указанный период к административной ответственности стражами порядка привлечены 567 лиц из числа приверженцев ДРТ из которых 16 — за нарушение в сфере религиозного характера. В отношении нарушителей наложены административные штрафы в сумме свыше 5 миллионов тенге.

Кроме того, в прошлом году сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области проведены ряд специальных операций по задержанию лиц, занимающихся пропагандой нетрадиционных религиозных течений.

Во время обысков у подозреваемых изъяты сотовые телефоны, печатная литература религиозного содержания и компьютерная техника.

В настоящее время все материалы досудебного расследования с обвинительными актами направлены в суд.

Пресс-служба ДП Туркестанской области