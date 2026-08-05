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После публикации в соцсетях полиция возбудила уголовное дело

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Редактор Юлия Машковская
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Скрин из социальных сетей

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись с публичными высказываниями 66-летнего жителя Туркестанской области, содержащими признаки разжигания религиозной и социальной розни.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от пола, происхождения, социального положения, отношения к религии и иных обстоятельств.

Любые публичные призывы, направленные на унижение достоинства человека, дискриминацию по религиозным, социальным или иным признакам, а также действия, способные нарушить общественное согласие и единство, являются недопустимыми.

МВД подчеркивает: свобода слова не освобождает от ответственности. Любые публичные высказывания, содержащие признаки нарушения закона, получат принципиальную правовую оценку.

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