Эксклюзивное интервью

О такой встрече мечтают многие поклонники популярного шоу «Битва экстрасенсов». Встретиться, увидеть, поговорить с участниками программы, задать им главные вопросы, услышать ответы на то, что волнует.

Участники программы разные, поэтому и отношение к ним неоднозначное. Но есть среди и те, кто заслуживают искреннего уважения у большинства зрителей, потому что они излучают любовь и доброту. Одним из таких ярких участников 13-го сезона и был Вит Мано. Не столько экстрасенс, сколько лекарь, врачеватель человеческой души. Именно таким он был на протяжении всей битвы, именно таким запомнили его зрители. И что самое важное, он приехал в такой далекий для него Казахстан. Был уже в Нур-Султане, теперь приехал в Шымкент, а уже потом поедет в Алматы.

В своем эксклюзивном интервью Вит Мано поделился с жителями мегаполиса тем, как стать счастливыми, как научиться управлять эмоциями. Раскрыл секреты шоу «Экстрасенсов» и поделился универсальным рецептом счастья.

Корр. Вы участвовали в «Битве экстрасенсов», там были откровенно сильные участники, которые делали ставку именно на предсказания, выходили на связь с потусторонним миром. Вы же по большей части работали с людьми в ином русле. Помогали им избавиться от пережитый страданий и горя? Так был ли смысл участвовать в этом шоу?

Вит Мано: Я не экстрасенс, но принял участие в «Битве», потому что хотел показать людям, что существуют иные практики и методы, которые помогают становиться счастливыми. Избавляют от проблем со здоровьем, корни которых могут уходить глубоко в детские обиды. И в решении этих проблем участвует сам человек.

Я обучаю людей современным техникам, таким, что призваны помочь людям. Но самом деле каждый нуждающийся в помощи может излечиться, исцеление даровано каждому. И на «Битве» я делился тем, что счастье можно найти внутри каждого из нас.

Корр: Философия Ошо… Она универсальная? Может ли ее примерить на себя каждый желающий?

Вит Мано: Да-да, это для каждого. Каждый уникален, у каждого есть таланты и каждый человек особенный. Я смотрю на каждого из вас, и вижу вашу внутреннюю красоту. Моя и ваша задача раскрыть эти сокровища, каждый человек — особенный и у каждого свой путь по раскрытию таланта.

Корр: Как научиться управлять эмоциями, контролировать их? И нужно ли это делать?

Вит Мано: На самом деле важный вопрос — главный, базовый вопрос. Спасибо. И объясню почему. В Нур-Султане ко мне на семинар пришел мужчина, который рассказал, что прошел 36 часов курса управления гневом, но до сих пор чувствует себя подавленным и уставшим. Я же учу другим способам. Контроль над эмоциями — это подавление себя. Многие заболевания в теле связаны с нашим подавленным состоянием. Современные техники позволяют не контролировать, а высвобождать негативную энергию пошагово. У многих груз обиды копится с детства, со школы. Слабых парней бьют, толкают и это, естественно, что люди держат обиду внутри себя. Если их обучить как решить проблему, как избавиться от эмоционального напряжения, то все можно изменить.

Иногда такое продолжается на протяжении нескольких лет, шаг за шагом мы учим бить подушку (в прямом смысле этого слова. Просто бить подушку, матрац, боксерскую грушу) и тем самым избавляться от переживаний. У психологов свои методики, ментальные, их работа больше нацелена на беседу и разговоры. Мы же учим высвобождать эту энергию.

Контроль — это борьба с самим собой. Это одна из причин вредных привычек, наркомании. Чтобы не чувствовать эмоции, люди начинают пить, используя алкоголь как способ уйти от действительности и притупить боль от накопившегося за всю жизнь негатива. Мы действуем эмоциональным фитнесом.

Держать эмоции в узде — это ломать себе жизнь. Кто следил за 13 сезоном «Битвы экстрасенсов» помнит девочку с анорексией, которую лечили 11 лет традиционной медициной. Потом экстрасенсы подключились. Те нашли и проклятье и демонов, а в действительности все оказалось накопленной годами болью и обидой. Родители хотели мальчика, а родилась девочка, всю свою жизнь копившая обиду за то, что стала разочарованием для родителей с самого рождения. Это и привело ее к анорексии. А самую важную часть моей работы с ней не показали: за 15 минут до того, как она попросила кушать, девочка била подушку и выражали эмоции. Моя задача в тот момент была помочь ей справиться с эмоциями.

Наше видение не контроль, а оздоровление эмоций. Потом уже сам человек видит, что для него лучше. Много людей копят гнев внутри, нередко этот гнев через край выплескивается наружу: они бьют детей, бьют родителей, провоцируют конфликты на улицах. Вот отсюда и пришла идея работать с эмоциями путем их выхода. Пришел как-то глава семьи после работы домой, в свой день рождения. Родные встречают, поздравляют, радуются. А он даже не улыбается. Все просят, чтобы улыбнулся, а мужчина отвечает, что еще не отошел от напряжения рабочего дня. И это вместо того, чтобы отпустить напряжение и радоваться семейному торжеству.

На самом деле, отпуская негатив, можно жить на 10 -15 лет дольше.

Корр:Так значит битие определяет создание?

Вит Мано: Когда вы бьете подушку, то очищаете себя. Но никогда не бейте собак и людей и детей.

Больше ста разных техник эмоционального высвобождения эмоций есть. За много лет работы убедился, что иногда можно покричать, а иногда просто говорить. Детям очень нравиться кричать, болельщикам на футбольном матче нравиться кричать. Это спасает людей от медикаментов и антидепрессантов. Депрессия — сигнал подавленного гнева. Я избавил наркомана от зависимости, который не мог бросить наркотики в течение 8 лет. В клиниках лечился, бросал вроде и снова начинал. И избавился от этой пагубной привычке лишь после того, как освободился от накопленных эмоций. Внутренний стресс покинул тело, необходимость в наркотиках исчезла, на смену гневу пришли положительные эмоции.

Корр. Значит все зависит от нас?

Вит Мано: Две важные части кроются в исцелении избавление от негатива внутри нас и получение позитивной энергией. Доброта и любовь — важная часть исцеления. Их можно передавать друг другу.

Корр: Многие приходили чтобы узнать будущее. А нужно ли человеку заглядывать вперед, знать что может случиться или произойти?

Вит Мано: Важно понимать, что по теме будущего я работаю в другом направлении. Будущее — это всегда момент работы сейчас. Сегодня — будущее вчерашнее. Время движется. Когда меня спрашивают о будущем, то становится ясно, что человек переживает, не чувствует себя в безопасности. Очень важно сбалансировать себя сегодня. Взрастить свою положительную и позитивную энергию. Моя задача — подготовить человека к будущему. А вообще его никто не знает. Нет таких людей, которые знают все. Какая погода будет в Шымкенте? Либо еще в ста городах мира, спросите вы у человека, который видит будущее и он не ответит. Нет таких людей. Был бы такой человек, то уже на ТВ вел бы программу о прогнозе погоды. Просветленный человек знает себя. Я могу сказать девушке, что следующей жизни она влюбится в принца на белом коне и будет счастлива, то не факт, что все сказанное исполнится. Нужно жить настоящим и на этом уровне нужно помогать себе энергией, позитивным настроем.

Универсальный совет всем жителям мира и отдельно шымкентцам — помните, не нужно сдерживать эмоции, нужно и раскрывать свою внутреннюю красоту и вашу радость.

Ирина Казорина

P.S Во время третьего сезона скептики «Битвы экстрасенсов» и многочисленные комментаторы в социальных сетях отметили то, что Вит Мано — мастер обнимашек. Действительно, он именно таким способом поддерживал людей в их горе, проблемах и радостях. До интервью и после мы тоже обнимались по-дружески. И теперь я понимаю тех людей, которые приходили на шоу со своей бедой, а уходили с него чуточку спокойнее, счастливее. Я теперь точно знаю, что это Вит Мано делился с ними добротой, искренностью и любовью ко всему человечеству.