Акиматы и управления внутренней политики работают плохо.

Если бы они систематизировали свою работу, то и поводов для выражения недовольства не было бы: заявили участники встречи по обсуждению проекта Закона о мирных шествиях и собраниях.

Почему гражданские активисты недовольны законопроектом и при чем здесь акиматы выясняла журналист Саида Турсуметова.

В законопроекте «О порядке организации и проведения мирных собраний » указано, что при определении специальных мест для проведения митингов местные исполнительные органы должны учитывать возможность доступа граждан к местности, наличие транспортной инфраструктуры. Кроме того в документе, подготовленном Министерством информации и общественного развития, говорится, что разрешение местных властей требуется ТОЛЬКО при участии более 250 человек.

Алия Галымова, председатель комитета гражданского общества: «По закону должны быть определены места, отвечающие санитарным требованиям. Участники шествий не должны нарушать покоя остальных и обязаны заранее оповестить сотрудников акиматов. И если ответ на их заявление не получен, то можно выходить на шествия».

Сейчас этот законопроект живо обсуждается в обществе. Гражданские активисты отмечают и слабые стороны документа. Более того, если один член Национального совета общественного доверия, Арман Шораев заявил – в случае принятия Закона в таком виде, он уйдет из Совета, Бахытжан Бухарбай сделал это в качестве протеста против законопроекта.

Бакытжан Бухарбай: «Законопроект о шествиях и мирных собраниях полностью противоречит интересам народа, граждан и поручению президента».

А активист общества, председатель Общественного объединения «Оңтүстік Демократия» Шаруа Пирмат отмечает, что «о правах граждан на мирные шествия упоминается в статье 32 Конституции. А если будет принят специальный закон, то надо снять у населения ограничения на выбор. Он также против сбора правоохранителей в местах проведения мирных шествий. А охрану общественного порядка должны взять организаторы шествий».

Шаруа Пирмат, председатель ОО «Оңтүстік Демократия»: «Даже определение мест ограничено. Для миллионного города два места – это неправильно. Нужно выделить побольше таких мест. Нужно выделять площадки в зависимости от количества людей, которые планируют принять в них участие.»

Проект закона О мирных шествиях и собраниях. Был разработан по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. На заседании НСОД он отмечал, что «если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и давать разрешение на их проведение».

Сейчас по всей стране собираются мнения о проекте закона. И если документ будет готов, в марте он будет направлен в Парламент.