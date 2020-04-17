Главный имам Шымкента сообщил, что 24 апреля начнется священный месяц Рамадан. Бактыбай Бейсенбаев пояснил, что во время священного месяца будут отменены сборы в мечети, коллективные молитвы и разговения.

«Из-за пандемии призываю все жителей соблюдать правила безопасности. Нельзя будет собираться на таравих намаз, на ауызашар. Поститься в священный месяц может тот, кто считает себя здоровым, тот кто не страдает хроническими заболеваниями и не будет наносить вред своему здоровью», — пояснил главный имам Бактыбай Бейсенбаев.

На сегодняшний день богословы объявили сумму садака (милостыня). Каждый желающий может давать милостыню нуждающимся, сумма равна 370 тенге. Имам пояснил, что уже начал работать колл-центр 87084784872, где каждый желающий может получить всю информацию.

Месяц Рамадан считается священным среди мусульман. На протяжении месяца постящиеся, на время поста должны отказаться от еды, воды. Пост длится от восхода и до захода солнца. Полный график соблюдения поста можно будет узнать на официальном сайте муфтията страны.