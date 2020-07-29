Фонд «Шұғыла» доставил в Шымкент кислородные концентраторы.

Авиаборт привез на юг страны 657 таких необходимых сейчас аппаратов. Их распределят не только по шымкентским больницам, но и по медучреждениям Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей.

«Бизнесмены и простые граждане Казахстана собрали около 450 млн тенге. Это средства, собранные в течение двух недель, они пойдут на покупку 4 тысяч аппаратов. Мы делаем заказ у компании, которая входит в тройку самых крупных производителей в мире, мы проводили переговоры с ними через Германию. В этой непростой ситуации, которая сейчас у нас в стране, наша обязанность — помогать людям», — уверен Сырымбек Тауов, консультант фонда «Шұғыла».

Ценный груз, перед тем как попасть в Шымкент, пролетел сотни километров. Такие необходимые сейчас аппараты кислородных концентраторов доставили в Казахстан из китайского города Сиянь. Их распределили по нескольким городам и областям страны. Доставили кислородные концентраторы и в Шымкент. Собирать средства на покупку кислородных концентраторов начали руководители фонда «Шұғыла». Помогали все казахстанцы, за две недели они успели собрать около 450 миллионов тенге.

«В данный момент мы закупили 4 тысячи концентраторов кислорода из Китая, и вот сегодня пришел второй рейс. Эти аппараты предназначены для западной части Казахстана — Мангистауская, Атырауская, ЗКО и Актюбинская области, также пришел борт в город Шымкент — концентраторы предоставлены для Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской области и города Шымкента», — рассказал Алибек Туселбаев, исполнительный директор общественного фонда «Шұғыла».

Сегодня борт доставил на юг страны 657 концентраторов кислорода. Всего же казахстанцы собрали средства на 4000 таких аппаратов. Теперь их распределяют в те города и области, где сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. Специально для этого активисты консультируются с министерством здравоохранения.

«Когда люди умирают от того, что им нечем дышать, мы не должны остаться в стороне. И я не смог, поэтому мы с предпринимателями собрали деньги в фонд ««Шұғыла», и вот они закупили эти аппараты. Мы надеемся что они помогут спасти жизни наших соотечественников», — рассказал Ниетбек Канаев, шымкентский предприниматель.

«Из 4000 аппаратов прибыло 657 в город Шымкент, 140 из них распространят по самому городу. При прибытии мы, что удивительно, не столкнулись ни с какими сложностями, нам помогают и люди и представители компаний. Гладко все прошло и с транспортировкой, и с границей. Мы очень рады что помогли», — рассказал шымкентский бизнесмен Есламбек Онгарбаев.

Только шымкентские больницы планируется обеспечить 140 концентраторами кислорода. Общественники обещают установить строгий контроль за тем, чтобы аппараты дошли напрямую до больниц и пошли на помощь тяжелым пациентам.

На кислородных концентраторах имеется индивидуальный штрих-код, по которому можно найти каждый из 140 аппаратов.