Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильна, до сих пор поступает гуманитарная помощь от предприятии, организации, частных лиц и иностранных компании. В этот раз Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация и АО НК «КазМунайГаз» подарили г. Шымкент кислородные концентраторы.

Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация и АО НК «Казмунайгаз» совместно передали управлению здравоохранения г. Шымкента 50 кислородных концентратов в качестве гуманитарной помощи для дальнейшего распределения в медицинские учреждения города.

«Эти кислородные концентраторы будут распределены в провизорные стационары и инфекционную больницу в мкр «Асар», а также в городские больницы»-говорит и.о. руководителя здравоохранения г. Шымкента Галымжан АБИШЕВ,

В период пандемии коронавируса в Казахстане, участие в подобных акциях для Китайской Национальной Нефтегазовой корпорации не впервые. ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» являясь дочерней компанией вышеназванной корпорации и «Казмунайгаз», неоднократно оказывала гуманитарную помощь в виде медицинских масок , противочумных костюмов, дезинфекционных тоннелей в борьбе с коронавирусом.

Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента:» Гуманитраная помощь поступает, на днях передали городу 18 ИВЛ. Вот, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод передал Шымкенту 10 кислородных концентраторов. Такие оборудования нам необходимы. Для концентраторов нужен кислород. Установили 3 кислородных станции в стационарах, также в 9 стационарах установили резервуары. В данное время занимаемся обследованием состояния цехов, предприятии занимающихся производством кислорода».

Необходимо отметить, в сложный эпидемиологический период, Компанией ПКОП в рамках социальной ответственности было перечислено 100 миллионов тенге в акимат г. Шымкента. Кроме того, ТОО «ПКОП» совместно с молодежным ресурсным центром Шымкента провел благотворительную акцию «Жаңға жылу» передав продовольственные корзины 100 нуждающимся семьям. Данный проект реализован в рамках акции «Біз біргеміз!»