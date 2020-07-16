Представители казахской Национально-культурной автономии совместно с ГБУ «Московский дом национальностей» провели «Абаевские чтения», посвященные 175 — летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, передает Otyrar.KZ.

В центре Москвы, у памятника первого классика казахской письменной литературы прошла символичная акция, в которой приняли участие известные музыканты, артисты, студенты и просто неравнодушные любители творчества Абая.

Среди них композитор Талгат Хасенов – руководитель группы «Этносаунд», молодые артисты Таннур Хасенов, Азамат Бижанов, почетный аксакал Амантай Рахметов и многие другие.

Как отмечает организатор мероприятия, специалист по жанрам творчества отдела Культурно-просветительской работы ГБУ «Московский дом национальностей» Гульнар Исакова, москвичи восприняли мероприятие на Чистых прудах с воодушевлением, внимательно слушали стихи и песни.



— В самый разгар нашего импровизированного концерта, к нам подошла семейная пара, и как выяснилось, оба — уроженцы города Тараз. Они поздравили нас с предстоящим юбилеем Абая, а мы их и всех желающих угостили баурсаками, — рассказала она.

Из-за пандемии в планы по юбилею прославленного поэта и философа были внесены коррективы, но, в скором времени, уточнили организаторы, ожидается второй этап «Абаевские чтения», где организаторы постараются претворить все намеченные мероприятия в жизнь.

Напомним, памятник Абаю около здания Посольства Казахстана в России был открыт в 2006 году при участии президентов обеих стран Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.

Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации