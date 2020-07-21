Согласно поручению Главы государства министерством разработан проект Плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной, пишет Otyrar.KZ.

Проект Плана предусматривает два этапа возобновления плановой медицинской помощи в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организаций в борьбе с COVID-19.

При занятости коек в стационарах менее 50 процентов после соответствующей дезинфекционной обработки планируется открыть профильные и плановые койки на 50 процентов, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Алексей Цой — министр здравоохранения РК