В Тулькубасский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью из его летнего домика неизвестные лица похитили несколько строительных инструментов: дрель, болгарку, сварочный аппарат и бензопилу, передает Otyrar.KZ.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 200 тысяч тенге.

В результате проведенных мероприятий оперативники вышли на след воришки и в течение суток по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый житель Шымкента, которого доставили в Тулькубасский РОП.

Следствием установлено, что после кражи строительных инструментов, подозреваемый успел продать часть похищенного имущества за 30 тысяч тенге.

Мужчина находится под подпиской.