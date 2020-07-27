В Шымкенте незаконно хранили тысячи упаковок лекарств.

Перекупщиков задержали сотрудники комитета финансов и экономических расследований. Кроме того, что медикаменты хранились незаконно, большинство их них были просрочены.

В ходе осмотра на незаконных складах были найдены и изъяты просроченные лекарственные препараты «Суприма Лори» 9000 пачек, почти 2 тысячи флаконов без этикетки с белой жидкостью, 15 литров настойки женьшеня и 60 килограмм «мукалтина» в виде порошка, также просроченного. Кроме того, нашли у нарушителей почти 350 литров дезраствора, а также тары для их хранения и станки для их изготовления. Все найденные препараты, по всей видимости, хотели продать, потому что кроме медикаментов и антисептиков специалисты обнаружили и технические устройства для изменения сроков годности лекарственных препаратов.

«Также, на арендованном складе имелись медицинские бинты 1984 года выпуска в количестве 6 коробок, порошкообразные вещества в 4-х мешках. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации ДЭР по г.Шымкент и материалы направлены в Департамент по контролю качества и безопасности товаров и услуг г.Шымкент для привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством РК», — рассказал Камилхан Исмаилов, руководитель управления Департамента экономических расследований.

Анастасия Новикова