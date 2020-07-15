Сайрамские предприниматели собрали 5 млн тенге, из них на 3,5 млн тенге закупили 19 медицинских дыхательных аппаратов Боброва, передает Otyrar.KZ.

Оборудование, необходимое при лечении больных с коронавирусом и дыхательных путей, установили в лечебном учреждении района.

Волонтеры привезли данное медицинское оборудование из Алматы.

Кроме того, ведется работа по наполнению кислородных баллонов.

На средства, полученные от спонсоров предпринимателей, в больницу были закуплены продукты питания.

Ведь в больнице находятся не только пациенты,но и до 14 дней здесь изолируются от близких и ежедневно проводят лечение больных медицинские работники.

Стоит отметить, что в Сайрамском районе в центральных больницах сел Аксукент и Карабулак насчитывается 87 коек.

Дополнительно открыто еще 30 мест в частном медицинском центре «САПА» в селе Карабулак.