В регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места, передает Otyrar.KZ.

На данный момент в Казахстане закрыты 7 объектов в форме провизорных стационаров и 1 инфекционный стационар, с общей численностью коек — 1 070, а также сокращены койко-места в 6 провизорных стационарах (на 855 мест).

Закрыты:

Актюбинская область — Общежитие ЗКГМУ на 300 коек;

Атырауская область — Общежитие Курмангазинского агарно-технического колледжа (30 коек),

Жылойский противотуберкуоезный диспансер (10 коек),

Атырауская областная больница (200 коек);

Карагандинская область — законсервированы с оснащением Гостиница «Турист» при Областном кардиоцентре (100 коек), Общежитие КарГТУ при областном центре психического здоровья (100 коек);

город Нур-Султан — Городской центр психического здоровья (инфекционный стационар на 230 коек);

город Шымкент — Областной детский реабилитационный центр (на 100 коек).

Сокращено количество коек:

Мангистауская область — Мангистауская областная больница (на 150 коек), Жанаозен городская больница (на 100 коек), Бейнеуская больница (на 30 коек), Тупкараганская районная больница (на 25 коек), Мангистауская районная больница (на 50 коек);

Павлодарская область — госпиталь им. Султанова на базе АО «Санаторий «Мойылды» (на 500 коек).

В остальных областях и г. Алматы планируется закрытие провизорных центров или сокращение коек со 2 августа т.г.

Министерство здравоохранения РК