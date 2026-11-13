В Аль-Фарабийском районе Шымкента ремонтируют 23 многоквартирных дома

В Аль-Фарабийском районе Шымкента продолжается масштабная работа по благоустройству территорий, ремонту дорог и модернизации жилого фонда. В 2026 году здесь реализуют десятки инфраструктурных проектов, направленных на улучшение условий проживания горожан. Особое внимание уделяется обновлению дворов, строительству тротуаров, уличному освещению и развитию ирригационных систем.

Аль-Фарабийский район является одним из наиболее густонаселённых в Шымкенте. Здесь проживают более 262 тысяч человек. На территории района расположены 17 микрорайонов, один жилой массив, 931 многоквартирный и свыше 16 тысяч частных домов.

По информации районного акимата, уровень обеспечения населения питьевой водой, электроэнергией и природным газом составляет 100%.

Одним из основных направлений работы остаётся реализация программы «Бюджет народного участия». Она позволяет жителям самостоятельно предлагать проекты благоустройства и участвовать в определении приоритетов развития района. Как сообщил заместитель акима Аль-Фарабийского района Ержан Ерланулы, в 2025 году в рамках программы построили 38 детских игровых и две спортивные площадки.

В 2026 году одобрили 45 проектов по благоустройству дворовых территорий. Все запланированные работы по этим объектам уже завершены.

Кроме того, за счёт сэкономленных бюджетных средств дополнительно поддержали благоустройство ещё пяти дворов. В настоящее время там продолжаются работы. В районном акимате отметили, что программа будет действовать и в следующем году. Жители смогут предлагать собственные инициативы, а проекты, получившие поддержку по итогам голосования, будут включаться в бюджет.

Продолжается и обновление дорожной инфраструктуры.

В 2026 году в районе планировалось заасфальтировать 50 улиц. На сегодняшний день работы завершены на 45 из них. Кроме того, дорожное покрытие восстановили на 87 внутридворовых территориях. На 17 улицах обустроили тротуары. Отдельное внимание уделяется развитию ирригационной инфраструктуры, необходимой для отвода дождевой воды и предупреждения подтоплений. По словам заместителя акима района, одной из актуальных проблем центральной части Шымкента остаётся обновление существующих и строительство новых арычных систем.

В этом году коммунальное государственное учреждение «Әл-Фараби» запланировало строительство арыков по 32 адресам. Работы завершены на 17 улицах.

Дополнительно в городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог направили предложения по 25 улицам. На 20 из них строительство ирригационных систем завершено, на двух продолжается. Оставшиеся три улицы также включены в план работ.

В Аль-Фарабийском районе продолжается реализация проектов по развитию уличного освещения. В частности, предусмотрена установка фонарей на 58 тупиковых улицах. Кроме того, на 101 дворовой территории и улице района установили 148 опор освещения. Обновление осветительной инфраструктуры направлено на повышение комфорта жителей и улучшение условий передвижения в вечернее и ночное время.

Наряду с благоустройством дворов и дорог в районе продолжается модернизация жилого фонда. В 2026 году запланировано обновление 23 многоквартирных домов. На сегодняшний день ремонт полностью завершён на 16 объектах, ещё на семи работы продолжаются. По информации заместителя акима Аль-Фарабийского района Ержана Ерланулы, в 2027 году в рамках программы модернизации планируется отремонтировать ещё девять домов. В настоящее время для реализации этих проектов разрабатывается необходимая сметная документация.

В районе также реализуется программа реновации, предусматривающая обновление старого жилого фонда. Акимом Шымкента утверждена специальная дорожная карта, рассчитанная до 2028 года. В неё включены 23 многоквартирных дома Аль-Фарабийского района. В 2026 году строительные работы в рамках программы ведутся по трём адресам.

В районном акимате подчёркивают, что обновление жилых домов, ремонт дорог, благоустройство дворов и развитие коммунальной инфраструктуры остаются основными направлениями работы. Реализация запланированных проектов будет продолжена в следующем году.