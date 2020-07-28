В дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратился житель районного центра о том, что у него похитили строительные инструменты, передает Otyrar.KZ.

Житель поселка Шолаккорган рассказал, что ночью к нему во двор проникли неизвестные лица и украли две болгарки и рабочие ботинки.

Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила свыше 40 тысяч тенге.

В результате принятых мер сотрудники полиции Созакского РОП задержали подозреваемого, похитившего инструменты.

Им оказался односельчанин потерпевшего, житель Созакского района, которого доставили в отдел полиции.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у молодого человека украденные инструменты и обувь, которые вернули законному владельцу.

Подозреваемый находится под подпиской. Следствием устанавливается причастность воришки к совершению других аналогичных преступлений.