На родной земле Шамши Калдаякова открылся музей, который родился и вырос в Отрарском районе Туркестанской области и стал «Королем казахского вальса», передает Otyrar.KZ.

Мероприятие было посвящено 90-летнему юбилею великого композитора. Специально посетил и ознакомился с музеем глава региона.

«Сегодня знаменательный праздник. 90 лет со дня рождения Шамши Калдаякова. Но, к сожалению, на родной земле до сих пор не было музея, посвященного Шамши. Более того, во всей республике нет ни одного музея, посвященного «Королю казахского вальса». За короткий промежуток времени мы принялись исправлять данные недостатки, дали специальные поручения и за счет спонсоров возвели и открыли музей великого музыканта и композитора Шамши. Музей Шамши должен стать как музей Абая в Жидебае — местом поклонения и паломничества для молодых композиторов и певцов», — сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Объект был построен с учетом воспоминаний тех людей, которые видели, общались, дружили с Шамши Калдаяковым.

В музее имеются уникальные экспонаты, которыми пользовался сам великий композитор, такие как его любимая мандолина и другие предметы. Национальный музей РК привез и подарил открывшемуся музею головной убор казахского композитора.

Для ухода за архивом Шамши данное учреждение создано, как филиал областного музея, где будут работать специалисты со штатной численностью. Для посетителей и туристов сейчас создаются все необходимые условия, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Работа по пропаганде музыкального наследия Шамши подрастающему поколению будет продолжаться и дальше. В областном центре, новой музыкальной школе будет присвоено имя Шамши Калдаякова и перед его зданием будет возведен памятник.

Также одна из улиц города Туркестана названа именем композитора.