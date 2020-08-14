В Шардаринский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Жаушыкум один из сельчан занимается незаконной добычей и перевозкой песка, передает Otyrar.KZ.

При проверке на месте происшествия были задержаны трое местных жителей, перевозившие около 8 кубов песка на автомашине КамАЗ.

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Стражи порядка заставили нарушителей вернуть песок на место незаконной добычи, а автомашину водворили на штрафстоянку.

Собранные материалы направили в Департамент экологии для принятия законного решения и оценки нанесенного браконьерами ущерба окружающей среде.

Всего же сотрудники местной полицейской службы Шардаринского РОП с начала года зарегистрировали 8 подобных фактов, связанных с добычей и перевозкой песка и направили материалы в соответствующие органы.