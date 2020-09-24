Распоряжением акима города Шымкент руководителем управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента назначена Есенова Ханзада Азимхановна.

Ханзада Азимхановна родилась 5 февраля 1972 года в городе Шымкент. Имеет три высших образования.

В 1995 году окончила Шымкентский педагогический институт культуры имени Аль-Фараби. В 2015 году окончила Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования. В 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Специальность-специалист культурно-просветительской работы-педагог досуга. Кандидат педагогических наук, мастер делового администрирования.

Трудовой путь Х. Есенова начала в 1989 году специалистом сектора учета молодежной организации комсомола Енбекшинского района города Шымкент. С 1990 по 1991 годы работала заместителем секретаря комсомольской молодежной организации на заводе «Чимкент шина».

С 1995-1999 годы работала организатором и преподавателем в студии для детей и подростков городского Дома школьников г.Шымкент.

С 1999-2000 годы — ведущий специалист по связям с общественностью в Республиканском научно-практическом центре «Дарын» для одаренных детей в городе Алматы.

С 2002 по 2002 годы занимала должность заведующего отделом по внешнетворческой пропаганде. В эти же годы была заместителем директора по производственной практике, заведующей учебной производственной практики в Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, в г.Алматы.

С 2002 – 2007 годы работала директором в школе изобразительного искусства и технического дизайна им. Абылхана Кастеева, г.Алматы.

В 2012-2017 годы была избрана депутатом маслихата V-VI созывов города Алматы.

С 2018 – 2019 годы занимала должность руководителя управления культуры и архивов города Алматы.

С 2012 года и по сегодняшний день работала председателем Национального комитета по охране нематериального культурного наследия при Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.