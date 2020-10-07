В Шымкенте впервые провели уникальную операцию по устранению аневризмы или расслойки аорты — самого крупного сосуда в теле человека.

70-летний мужчина на операционном столе второй раз. Житель Шымкента страдает проблемами с сердцем, ему уже делали аортокоронарное шунтирование. Спустя некоторое время пациент обратился к врачам во второй раз — замучили онемение в конечностях и боли в области живота, при компьютерной томографии мужчине поставили диагноз — аневризма брюшного отдела аорты — пациенту требовалась хирургическое вмешательство. Сегодня мужчина стал первым пациентом, которому провели подобную операцию в шымкентском кардиологическом центре.

Чтобы аорта — самый крупный сосуд в теле — не разорвалась, мужчине установили стент-граф — специальную трубку, которую не разорвет даже самое высокое кровяное давление. Именно оно, зачастую, является причиной появления аневризмы или расслойки аорты. Заболевание проявляется нечасто, но в 90% случаев, без оперативного вмешательства — оно летально.

«Внутри артерии ставится трубка чтобы она препятствовала току или разрыв этой артерии. В нашем центре сегодня запланировано 2 пациента 70 и 60 лет. Они были ранее оперированы в республиканских центрах, затем у них появилась симптоматика. Это очень актуальный вопрос, у нас очень много людей с повышенным артериальным давлением», — рассказал Аскар Рахматалиев, заведующий отделением кардиохирургического центра г.Шымкента.

Мастер-класс по установке стент-графа шымкентским докторам провели врачи из столицы. Операция малоинвазивная, проводится через небольшой разрез в паховой области, но тем не менее нелегкая для врачей. А вот сами пациенты, по словам докторов, могут ходить и постепенно возвращаются к обычной жизни спустя 2-3 дня после оперативного вмешательства. Причем, повторной операции не требуется — стент-граф устанавливается на всю жизнь.

«При поражении аорты смертность достигает если лечить хирургически смертность 50-60%, это говорит о тяжести патологии. При этом методе лечения 98-99% выживаемость и очень хорошие отдаленные результаты. Операции непростые и требуют определенной подготовки и опыта, поэтому мы приехали и с удовольствием делимся с нашими коллегами и надеемся, что у них будут хорошие результаты», — говорит Марат Арипов, заведующий отделением интервенционной кардиологии АО «ННКЦ»

Если раньше пациентов с аневризмой или расслойкой аорты отправляли санавиацией в столицу, то теперь, после мастер-класса, их будут проводить в шымкентском кардиоцентре. Необходимое оборудования и запас стент-графов в центре имеется.

Отметим, что подобная операция бесплатна для каждого гражданина страны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Анастасия Новикова