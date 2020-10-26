Аким Туркестана рассказал горожанам о самых важных направлениях по развитию духовной столицы.

«Одним из главных вопросов, на сегодняшний день является обеспечение города природным газом. Мы придерживаемся плана доведения газовых труб до всех домов города. На данный момент ведутся непрерывные работы в этом направлении. Но, нужно учитывать, что газовые трубы проводятся до здании. Дальнейшая работа должна проводиться уполномоченными организациями по заявлению хозяев здании. Список и контакты организации указаны на странице акимата.

Так же, хочу снова обратить всеобщее внимание на важность соблюдения карантинных мер. Пандемия никуда не уходила. И есть серьезные опасения что она может ударить с новой силой.

Мы стараемся быть максимально готовыми к разному развитию событии. Подготовили койко-места, закупили оборудование, есть и лекарственный фонд. Сейчас ведётся строительство модульной инфекционной клиники на 200 мест. Установили кислородную станцию в местной больнице. Но, без вашей помощи в виде соблюдения необходимых мер — мы не справимся.

В связи чем, прошу вас позаботиться не только о своём здоровье, но и о будущем близких и всей страны. Соблюдение дистанции и ношение масок может спасти ещё много жизней и облегчить судьбы соотечественников», нааписал аким Туркестана в социальной сети.