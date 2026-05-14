Туркестан выдвинули на статус культурной столицы исламского мира

В Казани 13–14 мая 2026 года проходит 15-я сессия Генеральной конференции ИСЕСКО (Организация исламского мира по вопросам образования, науки и культуры), в которой принимают участие представители 53 государств-членов организации.

В ходе мероприятия участники рассмотрели отчет о деятельности ИСЕСКО за 2020–2025 годы, а также обсудили стратегический план на 2026–2029 годы, определяющий ключевые направления дальнейшего развития организации.

Одним из значимых итогов для Казахстана стало выдвижение Туркестана на получение статуса культурной столицы исламского мира в 2027 году.

Выступая на конференции, вице-министр культуры и информации РК Рустам Али отметил, что за последние годы в список наследия исламского мира были включены три казахстанские номинации — традиционная игра тоғызқұмалақ, орнаментальное искусство «Ою-Өрнек» и традиция устной поэзии «Қармақшы жыраулары».

Кроме того, казахстанская сторона объявила о проведении в этом году в Алматы II Международной конференции, посвященной вкладу Аль-Фараби в историю человечества. Мероприятие будет организовано совместно с ИСЕСКО.

Отметим, что генеральная конференция ИСЕСКО проводится раз в четыре года. В этом году форум проходит в гибридном формате.