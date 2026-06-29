Нуралхан Кушеров оценил новый экскурсионный автобус в Туркестане

В Туркестане продолжают развивать туристическую инфраструктуру. Одной из новых достопримечательностей города стал экскурсионный автобус Red Bus Turkistan, который уже начал принимать первых пассажиров. С его работой ознакомился аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Глава региона совершил поездку по экскурсионному маршруту, который проходит через основные историко-культурные и туристические объекты города. Вместе с руководителями профильных ведомств он оценил качество сервиса, обсудил дальнейшее развитие туристической инфраструктуры и создание комфортных условий для гостей Туркестана.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров: «Современные экскурсионные сервисы играют важную роль в повышении туристической привлекательности Туркестана. Такие проекты делают город более комфортным для гостей и помогают туристам ближе познакомиться с его богатым историко-культурным наследием».

Экскурсионный автобус Red Bus Turkistan позволяет туристам познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортных условиях. Во время поездки пассажиры могут воспользоваться аудиогидом, который рассказывает об истории Туркестана, его архитектурных памятниках и культурном наследии.

По мнению специалистов, запуск нового туристического сервиса станет еще одним шагом в развитии туристической отрасли региона.