Рынок Туркестана хотят сделать локацией для туристов

В акимате Туркестанской области, обсудили архитектурный облик административного центра и ряда перспективных проектов.
Речь шла о строительстве водно-спортивного комплекса в Келесском районе, ограждения территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, создания площади государственных символов в Туркестане, открытия сервисного центра для грузовых автомобилей и строительства футбольной академии.
Были озвучены предложения по открытию новых объектов для туристов на городском рынке Туркестана, обновлению облика старого Арбата, создания абрикосового сада.
Особая тема: совершенствование системы туристических маршрутов, разработке паспорта путешественника и карты маршрутов, в том числе для электрокаров.
Планируется превратить территорию рынка не только в торговую площадку, но и в одну из ключевых туристических точек Туркестана.