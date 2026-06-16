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Рынок Туркестана хотят сделать локацией для туристов

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Шынар Оразова
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В акимате Туркестанской области, обсудили архитектурный облик административного центра и ряда перспективных проектов.

Речь шла о строительстве водно-спортивного комплекса в Келесском районе, ограждения территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, создания площади государственных символов в Туркестане, открытия сервисного центра для грузовых автомобилей и строительства футбольной академии.

Были озвучены предложения по открытию новых объектов для туристов на городском рынке Туркестана, обновлению облика старого Арбата, создания абрикосового сада.

Особая тема: совершенствование системы туристических маршрутов, разработке паспорта путешественника и карты маршрутов, в том числе для электрокаров.

Планируется превратить территорию рынка не только в торговую площадку, но и в одну из ключевых туристических точек Туркестана.

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