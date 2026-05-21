Аким Туркестанской области встретился с писателями и этнографами

Для отечественных писателей и поэтов профессиональный праздник-день работников культуры и искусства в текущем году выдался по-особому знаковым. Разговор в кулуарах акимата зашел не просто о творчестве, а о глобальной миссии Туркестана и сохранении национального кода.

Глава региона сразу обозначил позицию местных властей: поддержка творческой среды-это не разовая акция, а долгосрочный приоритет. Именно интеллигенция сегодня формирует духовный каркас общества.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «На саммите лидеров тюркских государств Туркестан был упомянут с особым уважением. Это большая честь для всего казахского народа. Город, воспетый веками поэтами и жырау, сегодня становится духовной столицей новой эпохи. Прославлять Туркестан-значит возвеличивать нашу историю, культуру и национальный дух».

Участники встречи детально обсудили, как масштабировать духовно-просветительские проекты и сделать Туркестан площадкой для крупных международных литературных форумов. Гости встречи, среди которых были видные деятели культуры, сошлись во мнении: город за последние годы изменился до неузнаваемости, причем не только внешне, но и содержательно.

Мереке Кулкенов, журналист, писатель: «Недавний саммит тюркских государств в Туркестане прошел на высоком уровне. Туркестан — духовная опора нации, город, в котором ощущается дыхание истории и наследие предков. За последние годы обновленный облик Туркестана стал предметом гордости всего Казахстана. Здесь чувствуется особое отношение к духовности и культуре».

Касымхан Бегманов, журналист, этнограф: «Туркестан — это территория духа. Сегодня весь тюркский мир проявляет к нему особый интерес. Это не только город истории, но и город будущего, символ обновления и возрождения. Благодарю руководство области за поддержку духовности и внимание к представителям литературы».

Финальным аккордом встречи стало обсуждение конкретных планов. Впереди- запуск совместных проектов по продвижению казахской литературы и популяризации нашего исторического наследия за рубежом. Главная цель определена четко: Туркестан должен прочно закрепить за собой статус ключевого международного культурно-гуманитарного хаба.